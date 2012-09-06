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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 18:40 BJT

〔路透基点〕大华银行开启南方水泥10亿元人民币三年期贷款案--RLPC

路透香港9月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,新加坡大华银行已开启中国南方水泥10亿元人民币(1.58亿美元)三年期定期贷款案.

额度利率为人行基准利率的94%.承诺3亿元人民币或以上的银行将获得最高含所有费用成本,即指标贷款利率的99%,并获得委托主办行头衔.

需在10月15日前回复.

额度用于再融资和一般运营成本.

南方水泥是在港上市的中国建筑材料集团有限公司下属企业.

去年9月,中国南方水泥签署了一笔12亿元人民币三年期贷款,利率为人行基准利率的100%.东方汇理银行是该案委托主办行和独家簿记行.(完)

--编译 梁睿雪;审校 田建华

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