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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 19:12 BJT

〔英国央行〕维持利率在0.5%不变,资产购买规模亦在3,750亿英镑不变

路透伦敦9月6日电---英国央行周四继续维持当前公债购买政策不变,因为英国的衰退似乎正在缓解,而且市场对欧洲央行祭出全面行动缓解欧元区危机的期待高涨.

自英国央行8月会议以来,受到市场密切关注的企业调查出现反弹,令市场预计,该国经济在经历三个季度的萎缩后正在走出衰退,不过完全复苏之路似乎仍崎岖不平.

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