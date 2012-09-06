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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 19:06 BJT

〔韩国评级〕惠誉上调韩国主权信用评级至"AA-",展望为稳定(更新版)

(新增细节)

路透首尔9月6日电-----惠誉周四上调韩国主权信用评级一个级距,为数周内韩国评级第二次上调,指称该国经济和金融状况仍然稳定,而且政府也奉行良好的财政纪律.

惠誉将韩国的主权信用评级从"A+"升至"AA-",大约10个月前惠誉将韩国的评级展望从"稳定"上调至"正面".

目前惠誉对韩国的评级要比对中国、日本和台湾的评级高出一个级距,这强化了市场对于韩国公债避险地位的观点.

惠誉表示,朝鲜因素是韩国评级的一个考量,但该因素"仍然遥远".

"迄今可以做出判断的是,在其父2011年末病逝后,金正恩已牢牢确立了朝鲜领导人的地位,"惠誉称.惠誉给予韩国稳定的评级展望.

在此前的8月27日,穆迪将韩国的主权信用评级上调一个级距至Aa3,为其对韩国追踪评级以来给出的最高评级.

标准普尔是否会跟进上调韩国评级或展望仍有待观察.自2005年7月以来,标准普尔便一直给予韩国A的评级,评级展望为稳定.

惠誉是在韩国金融市场收市后公布上调评级决定的,但此次评级上调或导致更多外资进入韩国本土债市.官方数据显示,在穆迪上次调升韩国评级后的8月28日-8月31日,外资在韩国本土债市买超6,217亿韩元(5.473亿美元).(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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