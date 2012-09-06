版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 19:07 BJT

〔亚洲橡胶〕9月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月6日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 9月 220.7 22 218.2 15

*10月 224.6 71 220.9 22

*11月 224.5 170 222.2 25

*12月 225.6 227 223.1 25

* 1月 226.5 1908 223.6 238

* 2月 227.0 7306 224.3 1304

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐