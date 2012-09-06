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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 20:08 BJT

〔全球金融〕巴西央行预计全球金融市场发生"极端事件"的概率降低

路透巴西利亚9月6日电---巴西央行周四公布的最新货币政策会议记录显示,应该以最谨慎的态度推行任何额外的降息举措,因为近期食品价格的升势构成了短期的通胀风险.该央行还预计,全球金融市场发生"极端事件"的概率降低.(完)

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