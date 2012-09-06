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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 19:55 BJT

〔欧洲央行〕欧洲央行宣布维持主要再融资利率在0.75%不变

路透法兰克福9月6日电---欧洲央行周四按兵不动,维持主要再融资利率在创纪录低位的0.75%不变,上月欧元区通胀率上升,抵消了通过降低借贷成本来向欧元区经济注入活力的压力.

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