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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 21:20 BJT

〔欧洲央行〕总裁德拉吉宣布"货币直接交易"计划,针对债市二级市场

路透法兰克福9月6日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示:

* 通胀率应在2013年降至2%之下

* 预计欧元区经济成长保持疲软

* 将会进入二级市场

* ECB宣布"货币直接交易(MONETARY OUTRIGHT TRANSACTIONS)"计划

* 该计划将能够使我们应对债市的严重扰乱

* 我们严格在权职范围内行事,保持独立

* 欧元不可逆

* 预计欧元区经济仅会逐步复苏

* 不同意ECB此前购债无效果的看法.(完)

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