版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 20:30 BJT

〔全球金融市场〕美国ADP民间就业人数公布后,美元兑日圆扩大涨幅

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐