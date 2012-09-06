版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 21:04 BJT

〔全球金融市场〕欧元/美元跌至盘中低点,ECB购债计划声明令市场失望

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐