版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 21:33 BJT

〔欧洲央行〕德拉吉称购债将在一定条件下进行,没数量限制但将全部冲销

路透法兰克福9月6日电----欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示:

* ECB购债将在一定条件下进行

* 购债没有数量限制

* 购买的债券将全部冲销

* 将每月公布国别购债细节

* 将集中在短期债,1-3年期债

* 表决并未一致通过

* 这些决议对于达成稳定物价目标很有必要

* 举例而言,债券购买计划包含还有三年到期的10年期公债

* 购债没有明确收益率(殖利率)目标

* 若我们能维持物价稳定,将重建信任.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐