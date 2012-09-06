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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 21:02 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场下滑,新加坡库存增长

路透新加坡9月6日电---亚洲燃料油市场周四下滑,跨月价差和现货价差因高库存而下降.

路透数据显示,0830GMT亚洲收盘时,9月/10月跨月价差下跌0.13美元至逆价差每吨5.00美元,创下一周最低.

180-cst燃料油和380-cst燃料油现货价差双双走弱.前者下降0.65美元至每吨较新加坡现货报价升水4.20美元.后者下降0.20美元至每吨升水3.65美元.

International Enterprise的数据显示,9月5日止当周,新加坡陆上燃料油库存增长112.5万桶至四周高位1,844.6万桶

库存可能在未来几周上升.因9月到达亚洲的西方套利船货数量在逾400万吨.

不过中国小炼厂的需求增长可能防止库存上升.中国国内柴油需求增长,促使炼厂加大产量,这反过来也增加了对直馏燃料油的需求.

交易员继续关注委内瑞拉对亚洲的燃料油出口状况,因该国Amuay炼厂火灾所造成的影响仍不明朗.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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