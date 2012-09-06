〔国际油市〕亚洲航煤/柴油价差跳升至11个月高位,因航煤需求依然强劲

中国外汇：今年严厉打击外汇违法违规行为，推动金融市场对外开放--外管局
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
路透新加坡9月6日电---亚洲航煤/柴油价差(regrade)周四跳升至11个月高位.交易商称,北亚和美国的航煤需求依然强劲.
路透数据显示,9月航煤/柴油价差攀升0.16美元至每桶2.01美元,为10月25日以来的最高位,当时为2.08美元.
交易商称,北亚的航煤需求强劲,因为炼厂转向最大化生产取暖燃料--煤油,因为在冬季需求高峰来临前他们开始储存.
料亦有来自越南Petroleum的柴油需求,该公司正在寻求9月交割的8.8万吨柴油船货,这是大约三月来该国国内首度发出寻货要求.
越南日产能13.5万桶的Dung Quat炼厂8月中重启运营,此前因一个二级装置出现技术问题,而停产近两周.
一位驻越南的行业消息人士表示,该工厂正在满负荷运营,柴油交割预计会在9月10日重启,汽油交割料将于9月10日和11日恢复.
印尼国家能源公司Pertamina9月和10月每个月料会进口约4-5百万桶含硫高的柴油,与8月的进口量一致.
消息人士称,柴油需求料将获得提振,因为10月末穆斯林在为年度麦加朝圣做准备.柴油在印尼被用作运输燃料.
交易商称,Petron已买下一笔含硫500 ppm、10月初交割的柴油船货,价格为每桶升水约3美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
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