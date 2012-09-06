版本:
中国
债券 | 2012年 9月 6日 星期四 21:28 BJT

〔标题新闻〕西班牙首相和德国总理表示,双方未讨论援助西班牙的条件

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE8E7NL01H]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐