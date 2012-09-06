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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 21:40 BJT

〔美国股市〕开盘上扬,因美国就业数据改善且欧洲央行同意新购债计划

路透纽约9月6日电---美国股市周四上涨,因为美国就业市场出现改善迹象,而且有消息称欧洲央行同意实施新的购债计划,来拉低受困欧元区成员国的借贷成本.

道琼工业指数.DJI上涨90.05点,或0.69%,至13,137.53点.标准普尔500指数.SPX涨8.58点,或0.61%,至1,412.02点,Nasdaq指数.IXIC上扬23.09点,或0.75%,至3,092.36点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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