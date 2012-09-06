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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 21:48 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格延续跌势,裂解价差跌至一周低位

路透新加坡9月6日电---周四亚洲石脑油价格扩大跌势,触及四日低位每吨991美元,裂解价差从四个半月高位跌至一周低位,因交易商预计印度出口将很快恢复.

印度Reliance Industries标售7.5万吨9月25-30日装运的石脑油,出乎交易员意外.因交易员预计受汽油需求强劲影响,该公司本月不会出口.

一交易员称,"这出乎意外,因我们预计他们不会出口9月石脑油."

即便算上Reliance Industries的出口,印度9月出口也不足55万吨,低于今年前八个月均值72万吨.

令一交易员称,"但印度10月出口或恢复常态,因该国国内强劲的汽油需求不会持续."

汽油裂解价差从两个月低点反弹,升至每桶5.97美元.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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