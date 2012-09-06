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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 22:06 BJT

〔欧洲金融〕ECB购债计划不是永久性解决方案--德经济部长

路透柏林9月6日电---德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周四称,欧洲央行(ECB)购债计划不是永久解决方案,必须优先推行结构性改革.

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