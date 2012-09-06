欧洲已公布经济指标--2012/9/6

中国外汇：今年严厉打击外汇违法违规行为，推动金融市场对外开放--外管局
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.5-r -0.3-@-f -0.5-r
德国 第二季 +0.3-@-f +0.5-@-f +0.5-u-f
法国 第二季 持平-p 持平 +0.2-p
意大利 第二季 -0.7-p -0.8-f -2.5-p
消费者物价指数(CPI):
英国 7月 +0.1 -0.4 +2.6
德国 8月 +0.3-p +0.4-f +2.0-p
法国(HICP) 7月 -0.5 +0.1 +2.2
意大利(HICP) 8月 +0.2-P -1.7-f +3.5-p
生产者物价指数(PPI):
英国 7月 持平 -0.2-r +1.7
德国 7月 持平 -0.4 +0.9
法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3
意大利 7月 +0.3 -0.1 +2.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 7月 4.9-@-p 4.9-@-r
德国 8月 6.8-@ 6.8-@
法国 第二季 10.2-@ 10-@-r
意大利 7月 10.7-@ 10.7-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 田建华;审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。