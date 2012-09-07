欧洲已公布经济指标--2012/9/7

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.5-r -0.3-@-f -0.5-r
德国 第二季 +0.3-@-f +0.5-@-f +0.5-u-f
法国 第二季 持平-p 持平 +0.2-p
意大利 第二季 -0.7-p -0.8-f -2.5-p
消费者物价指数(CPI):
英国 7月 +0.1 -0.4 +2.6
德国 8月 +0.3-p +0.4-f +2.0-p
法国(HICP) 7月 -0.5 +0.1 +2.2
意大利(HICP) 8月 +0.2-P -1.7-f +3.5-p
生产者物价指数(PPI):
英国 8月 +0.5 +0.1-r +2.2
德国 7月 持平 -0.4 +0.9
法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3
意大利 7月 +0.3 -0.1 +2.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 7月 4.9-@-p 4.9-@-r
德国 8月 6.8-@ 6.8-@
法国 第二季 10.2-@ 10-@-r
意大利 7月 10.7-@ 10.7-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 田建华;审校 王洋
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