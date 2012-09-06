主要国家经济指标预测--9月7日****

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透9月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月6-7日
2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,728
9月7日(五)
0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差3 顺差0.09
出口 -- 持平
进口 -- -2%
0500 日本领先指标 7月 -- -2.6
同时指标 -- -2.0
0545 瑞士未经季节调整失业率 8月 2.8% 2.7%
经季节调整失业率 2.9% 2.9%
0600 德国出口(经季节调整,较前月) 7月 -0.5% -1.5%
进口(经季节调整,较前月) -0.3% -3.0%
贸易收支(经季节调整,亿欧元) 顺差155 顺差162
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至7月 -- 赤字567
0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差58 逆差60
进口(亿欧元) -- 425.34
出口(亿欧元) -- 365.44
0830 英国工业生产(较前月) 7月 +1.5% -2.5%
(较上年同期) -2.8% -4.3%
制造业产出(较前月) +2.0% -2.9%
(较上年同期) -2.4% -4.3%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 +1.7% +1.3%
(较上年同期) +1.2% -2.4%
产出物价(较前月) +0.2% 持平
(较上年同期) +1.9% +1.7%
核心产出物价(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +1.2% +1.3%
1000 德国工业生产(较前月) 7月 持平 -0.9%
1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加12.5 增加16.3
制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加2.5
民间就业岗位(万个) 增加13.8 增加17.2
失业率 8.3% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.1%
每周平均工时 34.5 34.5
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 增加1.0 减少3.04
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 增加2.13
兼职就业岗位(万个) -- 减少5.16
就业参与率 -- 66.50%
1230 加拿大建筑许可 7月 -1.5% -2.5%
1230 加拿大劳动生产率 第二季 -0.2% +0.1%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 58.8
经季节调整PMI 58.3 62.8
1430 美国ECRI一周领先指标 8月31日当周 -- 123.6
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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9月6日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 8月 减少0.88 增加0.5
全职就业人数(万人) 增加0.06 --
就业参与率 65.0% 65.2%
失业率 5.1% 5.3%
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 10.2% --
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -0.4% 0.0%
三个月房价指数(较上年同期) -0.9% -0.8%
0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 顺差18.37 --
0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -0.5% -0.4%
1000 德国工业订单(较前月) 7月 +0.5% +0.2%
1100 英国央行量化宽松总金额(亿英镑) 9月 3,750 3,750
利率决议 0.5% 0.50%
1130 美国Challenger企业计划裁员人数 8月 -12.5% --
1145 欧洲央行利率决议 9月 0.75% 0.75%
1215 美国ADP民间就业人数(万人) 8月 增加20.1 增加14
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月1日当周 36.5 37.0
初请失业金人数四周均值(万人) 37.1 --
续请失业金人数(万人) 8月25日当周 332.2 331.5
1400 美国ISM非制造业PMI 8月 53.7 52.5
企业活动指数 55.6 56.3 (完)
--整理 王翔琼/田建华;审校 戴素萍
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。