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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--9月7日****

路透9月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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9月6-7日

2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,728

9月7日(五)

0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差3 顺差0.09

出口 -- 持平

进口 -- -2%

0500 日本领先指标 7月 -- -2.6

同时指标 -- -2.0

0545 瑞士未经季节调整失业率 8月 2.8% 2.7%

经季节调整失业率 2.9% 2.9%

0600 德国出口(经季节调整,较前月) 7月 -0.5% -1.5%

进口(经季节调整,较前月) -0.3% -3.0%

贸易收支(经季节调整,亿欧元) 顺差155 顺差162

0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至7月 -- 赤字567

0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差58 逆差60

进口(亿欧元) -- 425.34

出口(亿欧元) -- 365.44

0830 英国工业生产(较前月) 7月 +1.5% -2.5%

(较上年同期) -2.8% -4.3%

制造业产出(较前月) +2.0% -2.9%

(较上年同期) -2.4% -4.3%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 +1.7% +1.3%

(较上年同期) +1.2% -2.4%

产出物价(较前月) +0.2% 持平

(较上年同期) +1.9% +1.7%

核心产出物价(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) +1.2% +1.3%

1000 德国工业生产(较前月) 7月 持平 -0.9%

1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加12.5 增加16.3

制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加2.5

民间就业岗位(万个) 增加13.8 增加17.2

失业率 8.3% 8.2%

平均时薪 +0.2% +0.1%

每周平均工时 34.5 34.5

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 增加1.0 减少3.04

失业率 7.3% 7.3%

全职就业岗位(万个) -- 增加2.13

兼职就业岗位(万个) -- 减少5.16

就业参与率 -- 66.50%

1230 加拿大建筑许可 7月 -1.5% -2.5%

1230 加拿大劳动生产率 第二季 -0.2% +0.1%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 58.8

经季节调整PMI 58.3 62.8

1430 美国ECRI一周领先指标 8月31日当周 -- 123.6

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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9月6日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 8月 减少0.88 增加0.5

全职就业人数(万人) 增加0.06 --

就业参与率 65.0% 65.2%

失业率 5.1% 5.3%

0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 10.2% --

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -0.4% 0.0%

三个月房价指数(较上年同期) -0.9% -0.8%

0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 顺差18.37 --

0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) -0.5% -0.4%

1000 德国工业订单(较前月) 7月 +0.5% +0.2%

1100 英国央行量化宽松总金额(亿英镑) 9月 3,750 3,750

利率决议 0.5% 0.50%

1130 美国Challenger企业计划裁员人数 8月 -12.5% --

1145 欧洲央行利率决议 9月 0.75% 0.75%

1215 美国ADP民间就业人数(万人) 8月 增加20.1 增加14

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月1日当周 36.5 37.0

初请失业金人数四周均值(万人) 37.1 --

续请失业金人数(万人) 8月25日当周 332.2 331.5

1400 美国ISM非制造业PMI 8月 53.7 52.5

企业活动指数 55.6 56.3 (完)

--整理 王翔琼/田建华;审校 戴素萍

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