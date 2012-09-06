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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 23:26 BJT

〔欧洲金融〕ECB购债计划太接近印钞为成员国提供资金

路透法兰克福9月6日电---德国央行称,

* 德国央行称-魏德曼已在最近的讨论中表达了对购债的批评立场

* 德国央行称-购买公债太接近印钞为成员国提供资金

* 德国央行称-货币政策面临变得过分依赖财政政策的风险

* 德国央行称-如果达成一致的计划导致改革延迟,将损及市场对各国政府解决危机能力的信任

* 德国央行称-干预公债市场还存在央行可能最终将相当部分的风险重新分配给纳税人的危险

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