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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 00:45 BJT

〔全球经济〕增长放缓,因需求下滑--摩根大通(更新版)

(新增细节)

路透伦敦9月6日电---摩根大通周四公布的调查显示,全球8月民间部门经济增长减速,因服务业小幅增长的同时,制造业需求迟滞.

摩根大通8月全球总产出指数从51.7降至51.1,但连续第37个月高于50的荣枯分水岭.

"8月全球经济仍在低速增长水平上,制造业疲软与全球市场需求迟滞是拖累产出增长的主要因素."摩根大通David Hensley称.

调查显示,新订单出现2009年7月来首次下滑.

摩根大通称,欧元区维持疲弱,美国虽普遍维持增长,但速度慢于前一个月.

摩根大通8月全球服务业指数从52.6降至52.3.

摩根大通上述指数是基于美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯的调查数据编纂得出.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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