〔英国债市〕英债期货收在两周低位,因欧洲央行达成购债计划

路透伦敦9月6日电---英国公债期货周四收在两周低位,因欧洲央行达成一项旨在压低欧元区受困国借贷成本的计划.

12月英债期货FLGZ2收跌74个跳动点,报120.28,为8月23日以来最低,之前,欧洲央行就一项新的,规模可能不受限的购债计划达成一致.

欧洲央行对二线公债的支持削弱了诸如英债和德债等避险公债对投资者的吸引力.德债受创更重,12月德债期货FGBLZ2日内回落123个跳动点.

欧洲央行购债计划并非板上钉钉,因德国宪法法院将于9月12日对其合法性作出裁决,且还取决于求助国家是否愿意接受严苛的条件,这些条件的执行可能受到国际货币基金组织的监督.

10年期英债收益率GB10YT=RR升7个基点,报1.72%,10年期英债/德债收益率差EU10YT=RR日内收窄6个基点,至15个基点,因英债表现强于德债.

欧洲央行购债计划对德债毫无帮助,英国央行9月货币政策委员会会议周四确认,将继续执行7月开始的,为期四个月的500亿英镑购债计划.

周五将有重大英国和美国数据公布,其中包括,英国工业生产和生产者价格指数,以及美国非农就业报告等.(完)

--编译 母红;审校 李军

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