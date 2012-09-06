版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 01:18 BJT

〔欧洲金融〕意大利总理蒙堤对欧洲央行购债计划表示欢迎

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E8I902R]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐