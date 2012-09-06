〔金属期市〕期铜下跌,市场消化欧洲央行购债计划

* 欧洲央行维持利率不变,德拉吉公布购债计划
* 期铜仍在六周高位附近获得支撑
路透纽约/伦敦9月6日电---期铜周四下跌,尽管欧洲央行将实施购债计划的消息构成利好,但市场仍在上涨三日后回落.
期铜走势与全球股市和欧元相左,但仍在六周高位附近.欧洲央行总裁德拉吉称,央行将采取无限量短期公债购买行动,帮助压低西班牙、意大利和其它困难国家的借款成本.
铜市稍作喘息,以消化欧洲央行方面的消息.美国就业市场公布正面数据,预示周五非农就业报告可能优于预期,这也让交易商持谨慎观望态度.
"德拉吉一上来让市场失望了,因为他们没降息.然后他又公布了我们已经知道的消息,那就是购债计划存在可能而且即将开始执行，"TD Bank Financial Group商品策略主管Bart Melek表示.
"(每磅)3.50美元的铜价不算太糟."
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2下跌1.25美分,结算价报每磅3.5165美元,盘中交投于3.4925-3.5390,后者为7月19日来最高.
汤森路透初步数据显示,COMEX纽约尾盘成交量达5.6万口,较30日均值高出逾四分之一.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘无交易达成,但买价报每吨7,700美元,脱离稍早所及六周高位7,762.25,且低于周三收盘位7,740美元.
尽管期铜小跌,但仍受支撑,因欧洲央行购债计划应该会刺激欧元区经济增长,提振工业金属需求.
T-commodity顾问Gianclaudio Torlizzi称:"尽管铜价不能突破接下来的阻力位7,750和7,820美元,但鉴于欧洲央行倾向于采取更积极的货币政策,看上去铜价受到良好支撑,未来几天或将上涨."
尽管LME铜库存连续第七个交易日下降,达到2008年10月来最低,但交易商称,实货市场铜需求仍然低迷.
不过,疲软的生产数据可能帮助抵消需求下滑的影响.例如,智利国有铜公司Codelco上半年产铜76.7万吨,同比下滑6.4%.
以下为1756GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
-------------------------------------------------------------------
COMEX期铜 351.55 -1.35 -0.38 343.60 2.31
LME期铝 1975.00 3.00 +0.15 2020.00 -2.23
LME期铜 7700.00 -40.00 -0.52 7600.00 1.32
LME期铅 2048.00 53.00 +2.66 2035.00 0.64
LME期镍 16060.00 -40.00 -0.25 18710.00 -14.16
LME期锡 19720.00 20.00 +0.10 19200.00 2.71
LME期锌 1909.00 18.00 +0.95 1845.00 3.47
上海期铝 15620.00 120.00 +0.77 15845.00 -1.42
上海期铜 56310.00 530.00 +0.95 55360.00 1.72
上海期锌 14945.00 160.00 +1.08 14795.00 1.01
-------------------------------------------------------------------
注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 程琳;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]