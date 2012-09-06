〔欧洲央行〕利率政策决定将取决于经济形势--ECB管委会成员科恩

路透卢森堡9月6日电---欧洲央行(ECB)管委会委员柯恩(Luc Coene)周四暗示,该央行还没有做出10月降息的决定.他表示,此举取决于欧元区经济形势.

当被问到欧洲央行是否奠定了10月降息的基础时,科恩答道:"这是一种可能的解释.也有其它解释."

他对记者称:"这将取决于形势的发展,经济的发展情况."

"我们是有前瞻性考虑的,但也不会考虑得过远,因为我们必须要消化数据和现实情况."(完)