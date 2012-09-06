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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 04:18 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数上涨1.87%,Nasdaq指数劲升2.17%

路透纽约9月6日电---美国股市周四收在数年高位,标普500指数收在雷曼兄弟破产前迄今的最高位,因投资人对旨在遏制欧债危机的欧洲央行购债计划表示欢迎.

美股标普500指数录得2008年5月以来最高收位,NASDAQ指数触及2000年11月以来最高.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升244.52点,或1.87%,至13,292.00点;标准普尔500指数.SPX收涨28.68点,或2.04%,至1,432.12点.Nasdaq指数.IXIC攀升66.55点,或2.17%,至3,135.81点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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