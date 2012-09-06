〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货因获利了结小跌,美元疲软限制跌幅

路透9月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四小幅收低,交易商称因本周价格触及纪录高位,而且降雨可能让美国大豆作物状况稳定下来的观点,促使投资者锁定获利.
但小麦期货近3%与玉米期货1%的涨势,以及美国股市上涨和美元走软限制了大豆期货跌幅.欧洲央行决定推出新购债计划,提振了投资者风险偏好.
大宗商品经纪商INTL FC Stone周三上调2012年美国大豆产量预估至29.39亿蒲式耳,平均单产料为每英亩36.7蒲式耳.
巴西主要谷物种植带天气仍然乾旱,近期料无降雨.
CBOT公布,9月大豆或豆粕期货无交割,豆油期货共交割783口.
11月大豆期货SX2下跌1/2美分,报17.47美元.
9月豆粕合约SMU2收低0.2美元,报每短吨531.8美元.
9月豆油合约BOU2收跌0.58美分,报每磅56.78美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为173,597口,豆粕期货为68,066口,豆油期货为83,377口.
以下为CBOT农产品期货在1921 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 797.25 7.50 1.0% 23.3%
CBOT大豆Sc1 1744.50 -3.50 -0.2% 45.6%
CBOT豆粕SMc1 531.80 -0.20 0.0% 71.9%
CBOT豆油BOc1 56.78 -0.58 -1.0% 9.0%
CBOT小麦Wc1 872.00 26.25 3.1% 33.6%
CBOT稻米RRc1 1438.00 -29.50 -2.0% -1.5%
EU小麦BL2H0 261.50 1.50 0.6% 29.1%
NYMEX原油期货CLc1 94.98 -0.38 -0.4% -3.9%
道琼工业指数.DJI 13,258 211 1.6% 8.5%
现货金XAU= 1700.24 7.20 0.4% 8.7%
欧元/美元EUR= 1.2636 0.0037 0.3% -2.4%
美元指数.DXY 81.0880 -0.1470 -0.2% 1.1%
波罗的海
干散货指数.BADI 675 -9 -1.3% -61.2%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 程琳;审校