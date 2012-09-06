〔美国股市〕收于数年高位,受欧洲央行新购债计划和美国数据提振

* Nasdaq触及12年高位,标准普尔500指数触及2008年5月来最高

* 德拉吉取得欧洲央行管委会对不限量购债计划的支持

* 半导体类股上涨,提振Nasdaq

* 道指收高1.9%,标普500上涨2%,Nasdaq上涨2.2%

路透纽约9月6日电---美国股市周四收于数年高位,标准普尔500指数收在雷曼兄弟倒闭前至今最高水准,因投资者欢迎欧洲央行的新购债计划.

助推市场人气的因素还包括美国服务业和就业市场数据优于预期,这在周五公布美国8月非农就业报告前尤其醒目.

今日各板块广泛上扬,纽约证交所和Nasdaq共有逾四分之三的股票收高.材料类、金融类和工业类均以逾2%的涨幅领涨,使道琼工业指数创下两个月里最大单日涨幅,并扶助Nasdaq综合股价指数触及2000年来最高.

"随着笼罩欧洲的乌云开始消散,毫无疑问还有上涨空间,"American Century Investments资深资产经理Richard Weiss称,"股市今年迄今涨了两位数,也不能阻止我们在可预见的未来保持超配状态."

科技板块扶助Nasdaq综合股价指数创下7月27日来最大单日涨幅.SanDiskSNDK.O攀升8.4%至44.01美元,美光(MU.O)上涨7.8%至6.68美元.迪士尼(DIS.N)上涨2.1%至历史最高收位51.86美元,提振道指.

欧洲央行总裁德拉吉称,央行可能不设规模限制的新购债计划会解决债市扭曲问题,并消除投资人对欧元区能否存活下去的"毫无根据的"担忧.[ID:nSB8556940]

"我们认为这是解决问题的可靠计划,尽管仍有政治障碍,但我们预计都是可以克服的,"S&P Equity Research全球股票策略师Alec Young表示.

ADP报告显示,8月美国企业招聘速度为五个月最快,优于预期,服务业就业状况指标的改善程度也超出预期.最近一周初请失业金人数降至一个月最低.[US-ECI-CMN]

即便周四数据令人鼓舞,分析师仍认为8月非农就业岗位料仅温和增长12.5万个,失业率料持稳在8.3%.

道琼工业指数.DJI收升244.52点,或1.87%,至13,292.00点;标准普尔500指数.SPX收涨28.68点,或2.04%,至1,432.12点,为2008年5月来最高.Nasdaq综合股价指数.IXIC攀升65.12点,或2.12%,至3,134.39点.

对欧洲央行采取行动的预期升温,使股市近几个月上涨.标普500指数自7月初以来累计上涨约8%.

欧洲央行还宣布维持指标利率在0.75%不变.

公司方面,Supervalu(SVU.N)称将关闭约60家店面,以在落后于Kroger(KR.N)和沃尔玛(WMT.N)的百货业务上奋起直追.Supervalu上涨3.5%至2.36美元.

Realty Income(O.N)计划以大约19.3亿美元收购American Realty Capital TrustARCT.O,以在零售行业之外,将资产组合多元化.Realty Income小跌0.6%至42.21美元,Capital Trust涨2%至12.20.

今日成交量高于近几天,三大交易所共成交约69.8亿股,不过仍低于去年78.4亿股的日均值.(完)

--编译 程琳;审校 母红

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