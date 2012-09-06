版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 05:49 BJT

〔标题新闻〕加拿大总理哈珀称中海油收购Nexen交易将受到特殊对待,因中海油是一家国有企业

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nO8E8GS023]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐