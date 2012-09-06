日韩经济指标预测--9月7日-9月14日****

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透9月7日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月6-7日
2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,728
9月7日(五)
0500 日本领先指标 7月 -- -2.6
同时指标 -- -2.0
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月9日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -0.1%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +0.7%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 7月 -- 盈余4,333
(较上年同期) -- -19.6%
2350 日本GDP(较前季) 第二季修正值 -- +0.3%
环比年率 -- +1.4%
9月10日(一)
0500 日本消费者信心指数 8月 -- 39.7
0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 44.2
2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 负5.7
9月11日(二)
2300 韩国失业率 8月 -- 3.1%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 8月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -2.1%
2350 日本机械订单(较前月) 7月 -- +5.6%
(较上年同期) -- -9.9%
9月12日(三)
0300 韩国L货供额 7月 -- +9.6%
-- 韩国央行利率决议 9月 -- 3.00%
9月13日(四)
2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 -- +2.2%
进口价格(较上年同期) -- -1.0%
9月14日(五)
0430 日本工业生产 7月修正值 -- -1.2%
产能利用率指数(较前月) 7月 -- -2.3% (完)
--整理 肖群英;审校 郑茵
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。