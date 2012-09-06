澳新经济指标预测--9月7日-9月14日****

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透9月7日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月7日(五)
0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差3 顺差0.09
出口 -- 持平
进口 -- -2%
9月9日(日)
0130 新西兰制造业销售 第二季 -- +0.7%
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月10日(一)
0130 澳洲投资房屋融资 7月 -- +4.9%
房屋融资 -- +1.3%
9月11日(二)
0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 8月 -- 负3
企业信心指数 -- 正4
9月12日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- -2.5%
0130 澳洲房屋开工 第二季 -- -12.6%
2100 新西兰央行利率决议 9月 2.50% 2.50%
9月13日(四)
2245 新西兰食品价格指数 8月 -- +0.2%
9月14日(五)
暂无重要经济数据.(完)
--整理 肖群英;审校 张涛
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。