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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月6日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 61.93 +2.57 +4.33 3972166

搜狐 (SOHU.O) 41.09 +1.46 +3.68 629107

网易 (NTES.O) 49.69 +0.39 +0.79 706526

百度 (BIDU.O) 112.74 +0.80 +0.71 9514732

亚信科技 ASIA.O 12.10 +0.01 +0.08 81062

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.41 +0.23 +1.62 2057146

联电 (UMC.N) 1.99 +0.01 +0.51 234030

日月光 (ASX.N) 3.83 +0.15 +4.08 310861

矽品精密 (SPIL.O) 5.67 +0.10 +1.71 583876

和信超媒体 (GIGM.O) 1.07 +0.06 +5.94 102356

友达 (AUO.N) 3.23 +0.05 +1.57 198666

中华电信 (CHT.N) 30.41 +0.15 +0.50 57755

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.74 +0.75 +1.88 995402

香港

中国移动 (CHL.N) 52.93 +0.67 +1.28 148107

中国联通 (CHU.N) 15.91 +0.10 +0.63 173258

中国电信 (CHA.N) 57.31 +1.87 +3.37 33452

中芯国际 (SMI.N) 1.84 +0.09 +5.14 28097

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.00 +0.06 +1.52 2798

(完)

--整理 郑茵

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