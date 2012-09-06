《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月6日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 61.93 +2.57 +4.33 3972166
搜狐 (SOHU.O) 41.09 +1.46 +3.68 629107
网易 (NTES.O) 49.69 +0.39 +0.79 706526
百度 (BIDU.O) 112.74 +0.80 +0.71 9514732
亚信科技 ASIA.O 12.10 +0.01 +0.08 81062
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.41 +0.23 +1.62 2057146
联电 (UMC.N) 1.99 +0.01 +0.51 234030
日月光 (ASX.N) 3.83 +0.15 +4.08 310861
矽品精密 (SPIL.O) 5.67 +0.10 +1.71 583876
和信超媒体 (GIGM.O) 1.07 +0.06 +5.94 102356
友达 (AUO.N) 3.23 +0.05 +1.57 198666
中华电信 (CHT.N) 30.41 +0.15 +0.50 57755
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.74 +0.75 +1.88 995402
香港
中国移动 (CHL.N) 52.93 +0.67 +1.28 148107
中国联通 (CHU.N) 15.91 +0.10 +0.63 173258
中国电信 (CHA.N) 57.31 +1.87 +3.37 33452
中芯国际 (SMI.N) 1.84 +0.09 +5.14 28097
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.00 +0.06 +1.52 2798
(完)
--整理 郑茵
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。