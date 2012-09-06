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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 06:49 BJT

《综述》疲弱的美国经济发出强音,但联储推新购债计划的可能性仍在

* ADP称民间领域8月新增20.1万个就业

* 上周美国初请失业金人数减少1.2万人

* 8月ISM服务业指数升至53.7

路透华盛顿9月6日电---美国企业8月增聘员工的速度为五个月以来最快,而且服务业的一项就业指标也出现改善.这对于疲弱的美国劳动市场来说,都是乐观信号.

周四公布的另一项报告显示,上周美国初请失业金人数减少至一个月以来的最低水平.

这些数据进一步暗示美国经济略有起色,更加令人期待政府周五公布的非农就业报告可能强于分析师的预期.

但人们仍然认为,经济成长太弱,难以明显降低仍居高位的失业率,美国联邦储备理事会(FED,美联储)最早于下周推出新的债券购买计划的可能性仍在.

"我们预计这种改善不会让美联储下周暂不出手,"Capital Economics的分析师Paul Ashworth表示.

疲弱的美国经济是总统大选中的关键议题.

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