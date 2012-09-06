〔美国股市〕欧元区企业ADR引领市场全线走高,受欧央行购债计划鼓舞

路透纽约9月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四创一个月最大涨幅,因欧洲央行推出新购债计划以遏制债务危机,令投资者欢欣雀跃.
欧洲央行总裁德拉吉表示,该央行的无限量购债计划将解决债市扭曲的问题,并将消除投资者对欧元能否存在下去的"无理由的"忧虑.
欧元区银行类股.SX7E飙升5.9%至五个月高位,扶助Euro STOXX 50指数攀升3.4%至2,524.95点的六个月高点.在纽约市场,英国Lloyds Bank(LYG.N)跳涨7.5%至2.28美元,瑞士信贷(CS.N)劲升5.7%报20.34美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高2.5%,创下8月3日以来最大升幅.同日美股标准普尔500指数.SPX收高2%.
"我们感觉,欧洲央行更加进取的政策和言论可能为市场构筑了底部,实际上为市场展现较长时期的超群表现创造了条件."Wells Fargo Advantage Funds首席股市分析师John Manley.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上扬2.7%,而FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2.4%.
巴西个股上升,因美国就业市场改善的迹象,以及市场对欧洲购债计划的乐观看法,或有助于重燃市场对巴西铁矿石、牛肉、飞机和汽车的需求.矿业巨擘淡水河谷(VALE.N)大涨4.4%至16.89美元.
亚洲个股亦劲扬.丰田汽车(TM.N)上升2.4%,本田汽车(HMC.N)亦收高2.4%.之前两家公司均公布8月在美国市场的销售强劲.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上升2.1%,纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA收高2.4%.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
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