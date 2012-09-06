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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 06:41 BJT

全球外汇市场9月7日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会

0130 - 澳洲7月商品/服务贸易收支

0500 - 日本7月领先指标

0545 - 瑞士8月失业率

0600 - 德国7月贸易收支

0645 - 法国年内迄今预算(截至7月)

0830 - 英国7月工业产出

0830 - 英国7月制造业产出

0830 - 英国8月生产者物价指数(PPI)

1000 - 德国7月工业生产

1000 - 德国财政部长朔伊布勒在斯德哥尔摩会晤瑞典财政部长柏格

1210 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在阿姆斯特丹发表演讲

1230 - 美国8月非农就业数据

1430 - 美国ECRI一周领先指标

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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