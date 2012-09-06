〔货币市场〕市场仍预期欧洲央行今年再次降息,但有所减弱

全球债市：知名基金经理人冈德拉克预计，10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透9月6日电---货币市场仍在消化欧洲央行(ECB)今年再次降息的预期,尽管该央行总裁对未来的货币政策几乎没有提供什么线索后,市场的减息预期已略有降温.
欧洲央行会议的重头戏是推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化,而官方利率则保持不变.[ID:nSB8556940]
"欧元银行间拆放款利率(Euribor)价格下跌,这反映出市场调降了再次减息的预期,"Rabobank利率分析师Richard McGuire称.
"经济成长看来更加迟滞,但通胀似乎有点升温,我认为这可能在一定程度上导致降息预期回撤."
2012年9月至12月的Euribor期货<0#FEI:>合约下跌1至2.5个基点不等,而欧洲央行会议前为跌1-1.5个基点.
欧洲央行总裁德拉吉在新闻发布会上没有提到隔夜存款利率,在上次会议中该利率被调降至零.
隔夜欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)EONIA=当前报约0.10%,一些分析师称Eonia远期显示到明年1月该利率最多会下跌到0.07-0.02%,这说明市场仍预期此利率可能会被调降至负值.(完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
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