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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 06:56 BJT

〔全球航运〕波罗的海运价指数续跌,因海岬型和巴拿马型船舶市场低迷

路透9月6日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第七个交易日下跌,因海岬型和巴拿马型船舶运费率继续走低.

波罗的海乾散货运价指数跌9点或1.32%,至675点.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌30点,或4.64%至617点.日均获利今年已累计下跌约63%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

船舶经纪商Fearnleys在周报中称,"上周行情持续偏空,我们本希望这周能有一点起色.但情况并非如此,南北半球的(巴拿马船)市场继续挫跌."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2点,或0.17%至1,186点.海岬型船舶日均获利减少31美元至3,466美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

灵便型船舶的日均获利增加44美元至6,667,超灵便型船舶的日均获利下滑82美元至8,752.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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