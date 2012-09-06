〔EIA库存周报〕上周美国原油库存大幅下降,受飓风艾萨克影响

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
08/31/12 较上周 较上年 08/31/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 359.3 -7.2 10.1 357.1 -7.4 4.0
馏分油 126.4 -0.1 -30.7 127.1 1.0 -29.7
汽油 201.8 -2.3 -8.1 198.9 -2.3 -9.9
取暖油 28.0 -0.4 -14.4 28.7 0.7 -13.2
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.1 0.0 -0.1
煤油型航空燃料 42.1 0.4 -2.4 43.0 -0.1 -0.9
原油日加工量 14.7 -0.7 0.1 14.6 -0.8 -0.8
炼厂产能利用率(%)87.1 -3.8 1.4 86.1 -5.1 -2.9
油品供应
(四周移动平均) ------------------19.2 0.0 -0.2
路透纽约9月6日电---周四公布的政府数据显示,上周美国原油库存降幅意外地大于预期,由于飓风艾萨克横扫美湾地区,暂时中断了钻井平台、炼厂和港口的作业.
美国能源资料协会(EIA)称,8月31日止当周不计入战略石油储备的国内原油库存减少743万桶,至3.571亿桶,路透调查分析师预估减少530万桶.
飓风艾萨克上周令美湾地区多数石油生产业务暂停数日,并中断石油进口码头和几家炼厂的作业.能源企业本周已开始恢复生产.
EIA数据显示,美国一周原油净进口量降至2011年12月以来的最低水平,同时美国汽油四周需求均值升至逾一年最高.
EIA数据还显示,炼厂产能利用率大降5.1个百分点至86.1%.分析师预估是下降2.4个百分点.美湾沿岸炼厂的产能利用率降幅最大,达到9.2个百分点.原油日进口减少146万桶至800万桶.
"虽然数据明显受到飓风艾萨克的扭曲,但该报告仍(对油价)带来支撑."纽约对冲基金Again Capital的John Kilduff表示.
"值得注意的是,汽油库存现已降至2亿桶以下,达到了官方所称'紧张'的状态."
EIA称,汽油库存下降233万桶,至1.9889亿桶,分析师原先预估为减少340万桶.
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加99.3万桶至1.2708亿桶,预估为下降190万桶.
美国原油期货交割地库欣的库存增加9.4万桶至4,492万桶.(完)
--编译 徐文焰;审校 张明钧