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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 07:10 BJT

〔东京汇市〕欧元和澳元兑美元上涨,欧洲央行购债计划激发乐观情绪

* 欧洲央行购债计划大幅提振风险偏好

* 欧元上涨,商品货币涨幅更大

* 在市场情绪更趋乐观之际,日圆表现大幅落后

* 关注美国就业数据和周日的中国经济数据

路透悉尼9月7日电---欧元和商品货币(如澳元)在周五亚洲市场守住涨幅,而避险货币日圆遭遇大跌,因市场对欧洲央行(ECB)祭出购债计划化解欧债危机感到欢欣鼓舞.

欧洲央行总裁德拉吉周四宣布推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本.[ID:nSB8556940].德拉吉此举旨在兑现他竭尽所能扞卫欧元的承诺.

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