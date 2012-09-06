版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 07:13 BJT

〔标题新闻〕卡塔尔上调8月海上原油回溯性官方售价(OSP)至每桶109.15美元,较上月高出9.40

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nO8E8GS023]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐