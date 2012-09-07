叙政府军或使用过集束炸弹--报告

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦9月6日电（记者 Alessandra Rizzo）---国际裁军组织--集束炸弹联盟（CMC）周四的报告称，视频和图像证据显示，几乎可以肯定叙利亚政府军使用过集束炸弹。这种炸弹在冲突结束后很长时间内都能导致人员伤亡。
CMC称，该联盟从叙利亚活动人士处搜集到的图像和视频显示，在叙利亚至少两个地方存在集束炸弹残片。
叙利亚政府并未签署禁用此类武器的协定，这意味着，其政府军使用集束炸弹并不违反任何国际法。
但此类武器的使用受到很多人道组织与政府的谴责，集束炸弹能在地面大范围内散布成百上千小型炸弹，而这些炸弹可能在数月甚至数年内不能被发现。
“我们认为，叙利亚政府军使用过集束炸弹的证据很充足，”来自CMC及活动组织“人权观察”（Human Rights Watch）的Stephen Goose在伦敦告诉记者。Goose发布了关于集束炸弹在世界范围内使用情况的报告。
报告称，CMC不能100%肯定叙利亚政府军如何使用这些炸弹，因为没有现场目击证人。
但Goose称：“集束炸弹在那里被使用，这毫无疑问。能找到已被使用过的集束炸弹，而不是从弹药库里拖出来用螺丝刀拆开的碎片。”
CMC称，大马士革未公开表示是否使用过此类炸弹。该组织敦促叙利亚政府予以表态。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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