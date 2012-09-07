〔中国新债〕国开行完成发行211亿元50年期私募金融债,利率5.18%--IFR

路透9月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国家开发银行[CHDB.UL]本年度第二期50年期私募金融债券已发行完毕，发行票面利率5.18%。这是除国债外，目前中国已发行债券中所含有的最长期限。

接近交易人士表示，本期50年金融债最终发行规模为211亿元人民币（33.2亿美元），均由保险机构认购，其中大型险企占认购份额大头。

中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任是次交易牵头主承销商，东方证券，第一创业证券，国海证券(000750.SZ)等亦位列承销团。

国开行曾于今年6月定向发行总额1,000亿元人民币金融债券，包括500亿元10年浮息期债，300亿元50年期固息债，各100亿元两期2年期固息债。其中首期50年期金融债定价在5.20%。

国开行一位负责债券发行人士表示，50年期金融债是国开行的发行创新，且定向发行均设有特定投资者，“50年这样的超长期限基本都是给保险机构所设计的”。(完)