〔中国新债〕国开行完成发行211亿元50年期私募金融债,利率5.18%--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透9月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国家开发银行[CHDB.UL]本年度第二期50年期私募金融债券已发行完毕，发行票面利率5.18%。这是除国债外，目前中国已发行债券中所含有的最长期限。
接近交易人士表示，本期50年金融债最终发行规模为211亿元人民币（33.2亿美元），均由保险机构认购，其中大型险企占认购份额大头。
中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任是次交易牵头主承销商，东方证券，第一创业证券，国海证券(000750.SZ)等亦位列承销团。
国开行曾于今年6月定向发行总额1,000亿元人民币金融债券，包括500亿元10年浮息期债，300亿元50年期固息债，各100亿元两期2年期固息债。其中首期50年期金融债定价在5.20%。
国开行一位负责债券发行人士表示，50年期金融债是国开行的发行创新，且定向发行均设有特定投资者，“50年这样的超长期限基本都是给保险机构所设计的”。(完)
--整理 张喜良; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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