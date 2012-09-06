《中国报摘》--中国证券报9月7日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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* 头版头条:
--中国证监会有关部门负责人称,来自北京、上海、武汉、天津的八家企业,将作为新三板扩大试点后的首批企业今日在新三板挂牌交易,但均无融资.该负责人表示,新三板试点扩容初期,仍沿用原中关村代办股份转让系统各项制度规则,挂牌企业以股份转让为主,不会分流股市资金.
* 其他:
--证监会副主席姜洋表示,将研究开发更多宜农的期货产品和服务;郑州商品交易所总经理张凡称,近期该所将以上市的白糖品种为试点,正式开展期货期权模拟交易.
--继批复总投资规模逾7,000亿元人民币的25个城轨规划和项目后,发改委周四再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和七个港口、航道项目.保守估计,两天内集中公布批复的项目总投资规模逾1万亿元.
--住建部政策研究中心主任秦虹表示,房地产调控政策的方向会继续坚持,核心内容是坚持抑制投资投机性的需求不动摇,满足合理住房需求不动摇.
--中国船舶工业行业协会会长张广钦指出,造船业产能过剩不如市场想象的那般严重,呼吁银行不应对所有船厂"一刀切".当然当前的低迷状态还会延续一段时间,下半年不会有根本好转.
--国家发改委经贸司副司长刘小南表示,白糖市场价格运行偏离合理区间,预计近期会有稳定糖价的新措施出台.
--神华集团首座加油站将在鄂尔多斯营业,被视为其挺进成品油零售市场、破除三大油垄断之举.不过中石油相关人士表示,目前看神华能占到的份额十分有限,业务最多也只能在区域性市场展开.
--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)与云南省投资控股集团有限公司签约战略合作协议,拟在云南建立纯电动汽车生产基地,推广新能源汽车.(完)
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。