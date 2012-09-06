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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 07:59 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月7日

* 头版头条:

--中国证监会有关部门负责人称,来自北京、上海、武汉、天津的八家企业,将作为新三板扩大试点后的首批企业今日在新三板挂牌交易,但均无融资.该负责人表示,新三板试点扩容初期,仍沿用原中关村代办股份转让系统各项制度规则,挂牌企业以股份转让为主,不会分流股市资金.

* 其他:

--证监会副主席姜洋表示,将研究开发更多宜农的期货产品和服务;郑州商品交易所总经理张凡称,近期该所将以上市的白糖品种为试点,正式开展期货期权模拟交易.

--继批复总投资规模逾7,000亿元人民币的25个城轨规划和项目后,发改委周四再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和七个港口、航道项目.保守估计,两天内集中公布批复的项目总投资规模逾1万亿元.

--住建部政策研究中心主任秦虹表示,房地产调控政策的方向会继续坚持,核心内容是坚持抑制投资投机性的需求不动摇,满足合理住房需求不动摇.

--中国船舶工业行业协会会长张广钦指出,造船业产能过剩不如市场想象的那般严重,呼吁银行不应对所有船厂"一刀切".当然当前的低迷状态还会延续一段时间,下半年不会有根本好转.

--国家发改委经贸司副司长刘小南表示,白糖市场价格运行偏离合理区间,预计近期会有稳定糖价的新措施出台.

--神华集团首座加油站将在鄂尔多斯营业,被视为其挺进成品油零售市场、破除三大油垄断之举.不过中石油相关人士表示,目前看神华能占到的份额十分有限,业务最多也只能在区域性市场展开.

--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)与云南省投资控股集团有限公司签约战略合作协议,拟在云南建立纯电动汽车生产基地,推广新能源汽车.(完)

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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