前美士兵就向中国走私枪支指控认罪

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月6日电---美国联邦检方称，美国国民警卫队前成员Joseph Debose对从纽约向中国走私枪支指控认罪。
据美国布鲁克林联邦检察官办公室称，30岁的Debose是美国国民警卫队特别行动小组前参谋军士，今年5月在北卡罗来纳州联邦特工的突击行动中被捕。检方称，Debose被捕时，携带一把口径为45毫米的手枪和12支其它枪支，他试图向海外非法销售这批武器。
根据法庭文件，Debose多次向同伙运送枪支，后者随后将这些武器藏在包裹中，通过船运公司运送给中国客户。
美国纽约东区检察官Loretta Lynch称：“被告人（Debose）向美国到中国的黑市渠道提供了大量枪支，这是对他曾经誓言的公然违背。”
Debose是北卡州居民，检方称，他将面临最高20年的刑期。他在布鲁克林联邦法庭认罪，宣判日期尚未确定。
法庭记录显示，中国地方执法人员查获一批暗藏武器的麦克风箱子，从而使这起非法枪支走私案曝光。这批武器的序列号已被损毁，是从纽约皇后区运出，后来追查到发货人是Debose。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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