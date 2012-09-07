〔离岸人民币〕阿布扎比国民银行首笔一年期点心债票息为2.9%--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透9月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，阿布扎比国民银行（National Bank of Abu Dhabi）已完成其首笔一年期离岸人民币债券的发行，规模达1亿元人民币（1,600万美元），票息为2.9%。
该价位按照互换利率中间价水平，相当于较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码115个基点。渣打银行担任本期债券的承销商，结算日为9月13日。
这仅是海湾地区金融机构发行的第三笔人民币债券。鉴于该债券的稀缺性，存在一些投资者反向询价需求，可能促使本期债券规模增加。
最近一笔中东点心债是今年6月阿布扎比商业银行（Abu Dhabi Commercial Bank）旗下ADCB Islamic Finance（Cayman）发行的五年期离岸人民币债券，规模为2亿元人民币（3,200万美元），票息3.7%。
中东地区首笔点心债出现在今年3月份，拥有A3／A+评级的迪拜银行业者Emirates NBD发行了7.5亿元三年期离岸人民币点心债，票息为4.875%。(完)
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--整理 张喜良; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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