〔离岸人民币〕阿布扎比国民银行首笔一年期点心债票息为2.9%--IFR

路透9月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，阿布扎比国民银行（National Bank of Abu Dhabi）已完成其首笔一年期离岸人民币债券的发行，规模达1亿元人民币（1,600万美元），票息为2.9%。

该价位按照互换利率中间价水平，相当于较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码115个基点。渣打银行担任本期债券的承销商，结算日为9月13日。

这仅是海湾地区金融机构发行的第三笔人民币债券。鉴于该债券的稀缺性，存在一些投资者反向询价需求，可能促使本期债券规模增加。

最近一笔中东点心债是今年6月阿布扎比商业银行（Abu Dhabi Commercial Bank）旗下ADCB Islamic Finance（Cayman）发行的五年期离岸人民币债券，规模为2亿元人民币（3,200万美元），票息3.7%。

中东地区首笔点心债出现在今年3月份，拥有A3／A+评级的迪拜银行业者Emirates NBD发行了7.5亿元三年期离岸人民币点心债，票息为4.875%。(完)

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