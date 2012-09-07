〔路透专访〕台湾宏达电预计Windows手机将提振公司产品销量

路透纽约9月6日电---据台湾宏达电(2498.TW)销售市场总裁Jason Mackenzie称,宏达电对微软软件将提振其智能手机销量寄予厚望,因有强大的新设计和来自无线服务提供商的支持.

宏达电的大多数营收来自基于谷歌安卓(Android)系统的手机.面临来自三星电子(005930.KS)等安卓手机厂商和苹果(AAPL.O)的竞争,宏达电目前销售出现急降.

在采用微软Windows Phone 8软件的手机市场中,宏达电将与智能手机厂商三星和诺基亚NOK1V.HE展开激烈竞争.

但Mackenzie周四表示,宏达电的Windows手机做好充分准备与对手竞争.诺基亚周三在纽约发布会上推出Windows旗舰手机时,既没提到无线服务提供商合作伙伴的名字,也没有介绍会获得任何运营商支持.