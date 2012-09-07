〔路透专访〕台湾宏达电预计Windows手机将提振公司产品销量

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透纽约9月6日电---据台湾宏达电(2498.TW)销售市场总裁Jason Mackenzie称,宏达电对微软软件将提振其智能手机销量寄予厚望,因有强大的新设计和来自无线服务提供商的支持.
宏达电的大多数营收来自基于谷歌安卓(Android)系统的手机.面临来自三星电子(005930.KS)等安卓手机厂商和苹果(AAPL.O)的竞争,宏达电目前销售出现急降.
在采用微软Windows Phone 8软件的手机市场中,宏达电将与智能手机厂商三星和诺基亚NOK1V.HE展开激烈竞争.
但Mackenzie周四表示,宏达电的Windows手机做好充分准备与对手竞争.诺基亚周三在纽约发布会上推出Windows旗舰手机时,既没提到无线服务提供商合作伙伴的名字,也没有介绍会获得任何运营商支持.
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。