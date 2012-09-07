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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 08:24 BJT

〔韩国股市〕开盘上涨2%,获欧洲央行购债计划推动

路透首尔9月7日电---韩国股市.KS11周五盘初上涨2%,因欧洲央行周四同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,提振此间市场.

0001GMT,综合股价指数升至1,918.74点.

三星电子(005930.KS)开盘后不久即跳涨2.8%.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张明钧

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