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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 08:21 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初跳升,受欧洲央行买债计划推动

路透东京9月7日电---日股日经指数周五盘初大涨,此前欧洲央行周四同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化.

日经指数.N225上涨1.5%,至8,810.12点.东证股价指数.TOPX亦涨1.5%,报729.75点.(完)

--编译 张荻;审校 艾茂林

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