〔美国个股〕亚马逊发布新款Kindle Fire平板电脑,挑战苹果iPad

路透圣莫尼卡9月6日电---全球最大的网络零售商亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周四发布屏幕更大的高速Kindle Fire平板电脑,定价499美元,挑战苹果(AAPL.O)iPad,与谷歌(GOOG.O)和微软(MSFT.O)在急速发展的平板电脑领域的竞争升级.

亚马逊将在11月20日开始出售8.9英寸高清屏幕、支持4G的平板电脑.去年亚马逊凭借售价约只有iPad一半的产品进入平板电脑市场.

这款产品名为Kindle Fire HD,价格与目前在售只支持WiFi的iPad齐平,但其分辨率为1920*1200的屏幕比iPad的视网膜(retina)屏幕落后.8.9英寸的屏幕也比iPad要小.

"他们的首款Kindle Fire平板电脑让人觉得他们的意思是'瞧,我们能做出这样的产品',但那时的产品不够强大,"Forrester Research分析师James McQuivey说.

"而现在他们真的准备拿出品质跟他们的服务一样好的硬件产品.他们将服务和产品捆绑在一起,卖价却非常非常具有竞争力.那将触动其他所有人--包括苹果那边的人."

亚马逊股价周四在Nasdaq市场收高2.1%,报251.38美元.(完)