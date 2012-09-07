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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 08:15 BJT

《中国报摘》--金融时报9月7日

* 头版头条:

--国家主席胡锦涛抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克,出席8日至9日举行的亚太经合组织第二十次领导人非正式会议,主要讨论贸易和投资自由化、区域经济一体化、加强粮食安全、建立可靠的供应链、加强创新增长合作等话题.

* 其他:

--中国证监会负责人称,该会已就差异化征收红利税事宜与财政部、国税总局等有关部门进行积极协调,方案确立后会尽快出台.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李然; 审校 林高丽

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