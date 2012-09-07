《中国报摘》--金融时报9月7日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--国家主席胡锦涛抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克,出席8日至9日举行的亚太经合组织第二十次领导人非正式会议,主要讨论贸易和投资自由化、区域经济一体化、加强粮食安全、建立可靠的供应链、加强创新增长合作等话题.
* 其他:
--中国证监会负责人称,该会已就差异化征收红利税事宜与财政部、国税总局等有关部门进行积极协调,方案确立后会尽快出台.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李然; 审校 林高丽
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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